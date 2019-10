Corte Suprema respondió al TC: 'Su autonomía constitucional no excluye la revisión judicial'

Durante la mañana de este jueves, la Tercera Sala de la Corte Suprema respondió ante los reparos del Tribunal Constitucional con respecto a la revisión de un fallo que hizo el máximo tribunal.



La entidad se pronunció, indicando que "su autonomía constitucional no excluye la revisión judicial posterior por medio de la acción constitucional de garantía de derechos fundamentales que la Carta Política contempla".



Recordemos que la pugna surgió luego de que se rechazara un recurso de protección interpuesto por la Asemuch contra una sentencia del TC, con respecto a un caso de tutela laboral de una funcionaria pública.



Frente a la serie de respuestas, la Corte Suprema destacó la autonomía del TC, pero recordó que sus determinaciones pueden ser revisadas.



"La autonomía constitucional del referido tribunal no excluye la revisión judicial posterior por medio de la acción constitucional de garantía de derechos fundamentales que la Carta Política contempla, puesto que no ampara aquellas que se han realizado al margen de las atribuciones confiadas por la Constitución o la ley", advirtió.



Por otro lado, la Tercera Sala sostuvo que "es improcedente la interposición de recursos procesales respecto de las resoluciones del Tribunal Constitucional ante los tribunales ordinarios", añadiendo que "en el presente caso, como se ha indicado, se resolvió la acción constitucional de amparo de derechos fundamentales, prevista en el artículo 20 del Código Político".