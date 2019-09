Corte Suprema ratificó multa de más de $73 millones en contra del Sanatorio Alemán por explosión

La Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó durante este lunes la multa de más de 1.500 UTM (que ascienden a más de $73 millones) en contra del Sanatorio Alemán de Concepción, producto de la explosión que se originó en abril de 2018 y que provocó la muerte de tres personas, a raíz de una fuga de gas en un sector aledaño al recinto.



En un fallo unánime, el máximo tribunal determinó que "al haberse demostrado fácticamente el incumplimiento a disposiciones reglamentarias, lo cual no fue desvirtuado al agotarse la instancia administrativa, y siendo ello debidamente justificado en las decisiones que adoptó la Autoridad Fiscalizadora, desde ya debe estimarse legal su actuación".



Se añade que "deriva del hecho incuestionable de que al no haber sido las instalaciones de gas debidamente acreditadas, de acuerdo al procedimiento establecido, de modo de garantizar que estas sean seguras y no constituyan un riesgo para las personas y/o las cosas, en el entendido que se trata de un establecimiento de salud y por ende con alta afluencia de público".



Recordemos que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) había formulado en mayo pasado cargos en contra de las empresas GAS Sur, Sanatorio Alemán y Constructora ISD, por su eventual responsabilidad en la fuga de gas.