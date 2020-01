Corte de Apelaciones rechazó recurso que buscaba retirar estatua de José Toribio Merino

Con información de Axel Troncoso.

La octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por el abogado Luis Mariano Rendón contra el ministro de Defensa, Alberto Espina, que buscaba el retiro de la estatua del excomandante en jefe de la Armada y miembro de la junta militar José Toribio Merino Castro, ubicada en el museo Naval y Marítimo de Valparaíso.

Desde el tribunal señalaron que la otrora máxima autoridad de la Armada no fue condenada por violaciones a los Derechos Humanos y no merece un reproche.

El abogado Rendón se refirió a la decisión asegurando que tener dicha figura era una provocación a las víctimas de la dictadura. "Merino tiene una indudable responsabilidad por su mando militar y político durante la dictadura por los crímenes que se cometieron. Por lo tanto el homenaje es una provocación a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos", señaló el querellante.

"Argumentar, como hace el fallo, de que por el hecho de no haber sido condenado no es posible hacerle un reproche, realmente creemos que no tiene mucho asidero", sentenció Rendón.

Además anunció que ya preparó un recurso de apelación en la Corte Suprema para que la causa sea vista por el máximo tribunal del país.