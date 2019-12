Corte de Apelaciones confirma sanción a Canal 13 por polémico reportaje sobre Liceo 1

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones ratificó este martes la sanción del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a Canal 13 por emitir un reportaje en su noticiario sobre supuestos vínculos entre alumnas del Liceo N°1 de niñas y actividades de grupos extremistas.

El trabajo periodístico fue emitido el 21 de octubre del año pasado y recibió una ola de críticas debido a imprecisiones en el uso de las fuentes, en particular de estudiantes y apoderados, que se mantuvieron en reserva y no tuvieron un espacio de réplica.

Según el documento, la señal de Luksic "no respetó el correcto funcionamiento de sus emisiones, afectando la honra de las estudiantes del Liceo N°1 de Niñas y su dignidad personal, al no corresponder sus fuentes con la información desplegada en la pantalla, obviando información que debía proporcionar para la opinión del público, pues al no hacerlo permitía concluir la existencia de un vínculo de las estudiantes del Liceo N°1 y grupos extremistas".

Tras la emisión del reportaje en octubre de 2018, la Defensoría de la Niñez presentó un recurso de protección contra Canal 13, lo que en primera instancia fue desestimado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones en enero de este año. Un mes después, dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema.

Finalmente, la Novena Sala del tribunal de alzada confirmó la multa en contra de la estación.