Contraloría detectó serie de irregularidades en compras desde la Municipalidad de Maipú

Contraloría informó que, tras denuncias de ciudadanos y parlamentarios, se realizó una auditoría la Municipalidad de Maipú, con el fin de analizar diversos procesos de compras.



En ese sentido, se constató que la administración de la alcaldesa Cathy Barriga deberá restituir $1.482.000 por haber pintado un vehículo de color dorado con solo dos meses de uso, sin justificación que acredite el proceso. Además, también si no se justifican beneficiarios, tendrá que devolver $16.450.560 por compra de 480 collares con forma de sol, 486 cajas de terciopelo y 1.500 paraguas corporativos.



Además, Contraloría consignó que no debieron comprarse 15.000 peluches con dinero del FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad), por lo cual la Municipalidad ha imputado dicho costo a la cuenta de la Corporación Municipal.



Por otro lado, el ente señaló que se realizaron compras fragmentadas por $99.314.949 a un proveedor de audio para el evento "Maipeluza", así como también la compra vía Trato Directo por $195.333.509 por la misma instancia, al igual que otras 17 contrataciones por el mismo formato por un total de $285.029.739, las cuales no tuvieron justificación entregada.

