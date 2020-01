Contraloría anunció investigación por presuntas amenazas de Carabineros contra fotógrafo

Una grave denuncia formuló el fotógrafo penquista Diego Ibacache tras publicar un video en sus redes sociales en donde aseguró haber sido amenazado, luego de que Carabineros lo identificara durante una manifestación.

A través de sus plataformas, Ibacache detalló que personal policial le habría advertido que su hermana iba a morir. "No le escuché bien en su momento y ahora reviso los registros de mi cámara y me encuentro con esto. Destroyer luego de contarle a su colega A. Rodriguez J. quién era yo, este último me amenaza con 'VA A MORIR TU HERMANA".

Además de su relato, el joven consultó a Contraloría sobre esta situación, en la que el organismo informó que añadirían estos antecedentes a la investigación que se está llevando adelante.

Cabe recordar que en noviembre de 2019, Diego Ibacache denunció a personal de Carabineros tras fotografiarlos usando identificaciones falsas, tras lo cual el jefe de la Octava Zona Policial de Carabineros Biobío, el general Rodrigo Medin, aseguró no tener la necesidad de necesidad de hacer investigación.