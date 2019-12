Consulta ciudadana: preguntas sobre la constitución enfrenta a alcaldes

Con información de Gabriela Strahalm

Esta semana comenzará el proceso de consulta ciudadana organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, que reúne a 225 municipios y algunos alcaldes de Santiago han mostrado su postura frente al hecho.

Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, afirmó que "es absurdo salir a preguntar por el mecanismo, luego de que la gente ha impulsado esta discusión y no considerar la pregunta esencial que la gente quiere, hablar del mecanismo. 45 días y yo nunca he visto un cartel en la calle que diga convención constituyente ni convención mixta, la gente pide asamblea constituyente".

Mientras tanto, el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, decidió cambiar la esencia del proceso, cambiando las preguntas que tienen que ver con el Plebiscito, para dar paso a interrogantes sobre elevar o no las atribuciones a las fuerzas policiales, incluido a la seguridad ciudadana y dejar fuera del proceso a menores de 18 años.

David Silva, representante de tres cabildos de la comuna, expresó la opinión de su agrupación, afirmando contra la postura de Torrealba que "no se entiende que Vitacura no haya comprendido, no se haya puesto en sintonía con lo que se está exponiendo por la ciudadanía en los medios de comunicación, con las movilizaciones sociales, en los cabildos, de que tenemos que hacer un país más inclusivo que apunte a políticas universales, que no haya discriminación, que no haya abuso y hace una apuesta de hacer preguntas de aumentar la seguridad ciudadana en su propia comuna, es como un gueto que quisiera cerrarse en sí mismo, dando la espalda al resto del país".

La consulta será de tres maneras, 100% online, a través de módulos digitales que se instalarán en los locales de votación, y la manera presencial tradicional. Para resguardar el voto y que nadie lo haga dos veces, se verificará con el número de cédula de identidad.

La votaciones comienzan este miércoles en modalidad online, y el domingo 15 serán presencial.