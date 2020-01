Consejo de Rectores descartó reagendar la PSU y ACES le da un ultimátum al Demre

Con información de Paulina García

El Consejo de Rectores informó que no aplazarán la fecha de la rendición de la PSU, meintras que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, le dio un ultimátum al Demre, junto con el anuncio de movilizaciones para esta semana.

El rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Aldo Valle, afirmó que "lo que sí no puede ocurrir, es que se pueda omitir esta prueba. El ranking y el NEM producen unos empates masivos que no se pueden resolver con la modificación de los algoritmos".

Además, anunciaron que están trabajando en "modificar la prueba de matemáticas", y agregó que "vamos a incorporar nuevos instrumentos de admisión".

Por su parte, Víctor Chanfreau, vocero de la ACES, aeguró que "le estamos haciendo un ultimátum al Demre, de no responder públicamente a este llamado, nos podemos movilizar con más fuerzas que nunca en contra de la PSU".

Junto con esto, comentó la influencia que tiene el estallido social en el proceso: "con la contingencia nacional de extrema seguridad, estrés tensión y nerviosismo constante, creemos que no se puede hacer en este contexto, no podemos volver a una normalidad que no existe efectivamente".

Chanfreau también ven la psu como "la punta del iceberg", y hace una crítica a todo el sistema, ya que "vemos por ejemplo, como los preuniversitarios lucran con esta prueba con precios elevadísimos y ahí se define a quienes les irá bien en la prueba y a quienes no".

El Demre anunció que este viernes publicarán en un comunicado las medidas de seguridad que se tomarán para la rendición de la prueba.

Esta mañana fueron publicados en la página del Demre, los locales de rendición, información a la que se puede acceder con el RUT y clave de la persona.