Confusam sobre declaraciones de Mañalich: 'El sistema es bueno gracias a nosotros no a ellos'

Polémica generaron las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien hace algunos días aseveró que la salud en nuestro país, es de las mejores del mundo, afirmaciones que desataron el debate entre los especialistas y especialmente en redes sociales, donde criticaron al titular de salud.

En ello, la presidenta de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores, le respondió al ministro aseverando que: "comparto que la salud en Chile es mucho mejor que en otros países, pero eso no es gracias a ellos, es gracias a los trabajadores", dijo.

"Con los pocos recursos que tenemos logramos que la salud se pueda dar en cada rincón de Chile. La eficiencia y la eficacia la hacemos nosotros, y le puedo decir con certeza que el 95% de los empleados públicos lo hacemos con verdadera vocación", agregó Flores.

Respecto a la conversación que deben sostener para lograr el reajuste salarial de 7% que propusieron al gobierno, Flores sostuvo que: "estamos intranquilos, molestos, porque a la fecha el gobierno no convocó a la mesa para ver el petitorio realizado. Ayer (viernes) hicimos un intento de conversar con Hacienda, pero quedo suspendida. Esperamos que el lunes podamos concretar alguna conversación para que nos digan que va a pasar el próximo año", comentó.

"El año pasado a esta hora ya estabamos en las últimas, pero este año no hay nada. Lo que sí sabemos es que ellos no negocian con gremios en paro, lo que es un chantaje, algo que no puede ocurrir, lo que definitivamente comprueba que ellos no escuchan lo que la gente pide en las calles", agregó.

Al finalizar se refirió a la petición de que el sueldo mínimo, en ningún trabajador, no sea inferior a los $420.000: "sabemos que en este país estamos complicados, pero lo que nos interesa es que el gobierno abra el espacio al díalogo. Nosotros, funcionarios públicos quienes somos parte del estado, consideramos una falta de respeto que no se nos diga para donde vamos o qué haremos", cerró.