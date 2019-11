Confederación de Transporte de Carga: 'Es inminente nuestra paralización'

Los camiones agrupados en la Confederación de Transporte de Carga (CNTC) advirtieron que es “inminente” una paralización del sector debido a la inseguridad en las carreteras, de acuerdo con una declaración pública.

"Llego la hora de decirles que es inminente nuestra paralización. No porque la queramos, sino porque las carreteras de Chile están siendo tomadas impunemente por quienes quieren pararlas", dice el documento.

"Quienes gobiernan, están siendo incapaces de garantizarnos poder circular", agrega.

Los camioneros reclaman en texto que la administración de Sebastián Piñera está "perdiendo el control del país".

“No venimos a pedirles protección policial. No venimos a pedirles que repriman. No venimos a pedirles organizar convoyes armados como solución. Es algo más profundo que eso, venimos a pedirles que no dejen de gobernar Chile, porque están a punto de hacerlo", opinan.

“Hoy venimos a ratificarles algo que estamos seguros que saben. Están perdiendo el control del país. Pero ahora, la pérdida del control sobre carreteras y caminos es el comienzo del fin. La democracia no es capaz de resistirlo”.