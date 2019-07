Conductores de Uber acusan a fiscalizadores de Transportes de realizar revisiones irregulares

Una situación irregular denunció un grupo de choferes de la plataforma Uber, luego de que fueran revisados por fiscalizadores del Ministerio de Transportes en una bencinera, ubicada en calle Yolanda en Valparaíso.



Según se pudo constatar, los conductores reclaman malas prácticas de los funcionarios, puesto que estos se hacen pasar por usuarios normales, pidiendo los vehículos y los llevan de destino final al lugar en donde se realizan las fiscalizaciones.



Frente a esto, uno de los choferes que fue multado tras ser revisado, siguió a los fiscalizadores, y a la altura de la bencinera anteriormente señalada los inspectores pararon la marcha, detuvieron el vehículo y le indicaron que como los iba siguiendo, lo iban a multar.



Ante esto, el conductor dijo que no había ningún problema, pero pidió que se le informara cuál era el delito cometido, ante lo cual no supieron qué responderle.



La escena fue registrada en diversos videos, en una situación que fue analizada por la abogada Jeanette Bruna, quien comentó a ADN que lo ocurrido llama la atención, puesto que no existe una ley que otorgue la facultad al Ministerio de Transporte para realizar la fiscalización, sino más bien un reglamento de parte del Presidente de la República, lo que luego debe ser determinado por un juez con respecto a las sanciones que reciben los choferes.



Por otro lado, la jurista también indicó que cabe preguntarse si un funcionario público, para fiscalizar, puede utilizar el servicio a modo de palos blancos.