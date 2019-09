Condenan a 22 años de cárcel a excarabinero culpable de torturas

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a 22 años de cárcel al carabinero en retiro Francisco Arzola Ruiz, conocido como el Paco Nazi.

El exuniformado recibió 17 años tras declarado culpable, en calidad de autor, de los delitos de tortura y tormentos reiterados; y 5 años y un día por falsificación de instrumento público reiterado.

La investigación contra Arzola comenzó tras las denuncias de comerciantes del barrio Meiggs, quienes acusaron que eran torturados cuando eran detenidos en la 21° Comisaría de Estación Central.

Durante el juicio, una de las víctimas detalló los tormentos aplicados por Arzola. "Me tiró al suelo, me puso un bastón en el pecho y se subió arriba mío y me estranguló. Después me puso de nuevo la pistola y me dijo: yo soy El Nazi, arráncate de nuevo, porque ahora te voy a matar", dijo.

"Me tiró al asiento y empezó a ahorcarme, me tomó del pelo y me arrastró, me pegó combos. Todos en la cabeza. No sé cuánto habrá durado. Para mí fue una eternidad. Sólo paró porque afuera estaban tocando la puerta", dijo otra víctima.