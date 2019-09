Comisión de Seguridad y cuestionamientos de Carter: 'El congreso no tiene nada que ver'

Con información de José Ignacio Barros

Durante esta jornada el alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, emplazó a las autoridades parlamentarias ante la ola de violencia que ha afectado a la zona sur en los últimos días.

En las últimas 24 horas se han producido tres ilícitos al interior del Mall Plaza Vespucio, uno de ellos con una importante balacera que no dejó personas heridas.

Fue el presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Calisto, quien reaccionó a este tema asegurando que se ha legislado sobre materia de seguridad y que esto corresponde más al Ministerio del Interior y también a los mismos municipios.

"Nosotros hemos estado avanzando en la materia, hemos manifestado disposiciones para avanzar de manera rápida y eficaz para combatir el delito con proyectos que son bastante bullados como el control de identidad a menores, y hemos decidido votar a favor del control de identidad", explicó el parlamentario.

"Aquí hay una responsabilidad particular del Ministerio del Interior de aplicar la ley en materia de seguridad y también el control por parte de los municipios, y en esta situación particular el congreso no tiene nada que ver", afirmó Calisto.

El último atraco registrado fue durante horas de esta madrugada, donde una cantidad indeterminada de sujetos ingresaron por un forado a un Servipag, robando cerca de 250 millones de pesos.