Comisión de Educación aprobó en general la eliminación de notas entre 1° y 4° básico

Con información de Paulina García.

Durante esta jornada, la Comisión de Educación aprobó, de manera general, el proyecto que busca remplazar las calificaciones numéricas entre uno y siete para 1° y 4° básico.

Para el diputado de Revolución Democrática y presidente de la instancia, Juan Ignacio Latorre, la razón para el cambio en las evaluaciones son la de evitar el agobio escolar y la competencia entre niños y niñas. Además, esperan que "se remplace el sistema cuantitativo de notas por uno cualitativo más centrado en los procesos de aprendizaje, en disfrutar el aprendizaje más que en el estrés y en el agobio escolar por las notas en la tan tierna infancia".

No obstante, desde el ministerio de Educación no ven con buenos ojos la iniciativa, argumentando que cada colegio debe tener la posibilidad de determinar su proyecto pedagógico y su manera de evaluar. Así lo manifestó la ministra de la cartera, Marcela Cubillos.

"Nosotros somos muy respetuosos de la diversidad de proyectos educativos. Hoy día se permite que los colegios puedan establecer distintos sistemas de evaluación, siempre y cuando al final se establezca esta evaluación por notas para que todos los colegios tengan el mismo sistema final".

Por otro lado, la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, si bien señaló que es positiva la intención del proyecto, agregó que no es el Congreso a quien le corresponde definir ni zanjar este tema.

"El proyecto, de alguna manera, reduce esta discusión solamente a la forma de calificar, y que si no es un proceso que viene desde el interior del establecimiento, desde un cambio institucional, es posible que quede solamente de manera superficial y no produzca un verdadero cambio en la hora de usarlo como un método de enseñanza. Lo que sí parece grave es que, a este nivel de detalle de las políticas, sean establecidas dentro del congreso y sean los parlamentarios finalmente quienes definan cuales son las prácticas pedagógicas y métodos de enseñanza de los profesores al interior del aula".

El proyecto, que no tiene respaldo del Ejecutivo, podría sufrir modificaciones para luego volver a la Comisión de Educación donde los senadores de Chile Vamos ya advirtieron que no van a apoyar esta iniciativa puesto que no les da garantías a los padres y apoderados respecto a medir el aprendizaje de los alumnos.