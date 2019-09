Comisión aprobó proyecto que amplía control preventivo de identidad a menores de 16 años

Durante este jueves, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja aprobó el proyecto que amplía el control preventivo de identidad para menores de edad, con la salvedad de que se aplicará desde los 16 años y no de los 14, como había planteado el Gobierno.



Lo anterior se debió a una indicación que ingresaron parlamentarios de la Democracia Cristiana, que permitió elevar el límite inicial.



El proyecto fue aprobado por siete votos a favor y cinco en contra, por lo que ahora pasará a discusión y votación en la Sala de la Cámara.



Vale decir que la oposición calificó como una "aberración" la iniciativa, además de que otras entidades, como la Unicef, lamentaron la aprobación.



De hecho, desde dicha organización calificaron como "un retroceso en los derechos de la niñez", añadiendo que "el país debería promover en su legislación y políticas públicas los principios y derechos contenidos" en la Convención sobre Los Derechos de Niño, ratificados hace 29 años.



Además, Unicef manifestó que la evidencia disponible "demuestra que esta medida no ha logrado ser una herramienta eficaz en la prevención de la delincuencia", añadiendo que este tipo de medidas no está vigente en casi ningún país de la forma que se busca incorporar en la legislación nacional.