Comandante en Jefe se siente 'muy orgulloso' de actuación del Ejército durante estado de emergencia

El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, dijo sentirse "muy orgulloso" de la actuación de la institución que dirige durante el estado de emergencia decretado por Sebastián Piñera, sin refererirse directamente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y los procesos abiertos contra militares por asesinar a tres chilenos durante las manifestaciones.

"Al término de esta misión dispuesta por el Presidente de la República, dentro de sus potestades legales y del orden constitucional, quisiera felicitar a todos y cada uno de ustedes por el trabajo profesional que han desarrollado en la tarea de asegurar el orden público, la infraestructura vital de la nación y defender la vida y derechos de nuestros compatriotas, en estos difíciles días en estado de emergencia, actuación de la cual me siento muy orgulloso”, escribió en una carta dirigida a sus subalternos, citada por La Tercera.

"No hay mayor muestra de valentía del que tiene la superioridad de las armas y evita su uso para no dañar a sus compatriotas, y ese valor ustedes lo demostraron día tras día, a pesar de las extenuantes exigencias en cumplimiento de una misión que no les es propia, completamente diferente a las realizadas en las últimas décadas en materia de catástrofes", agregó en la misiva.

El jefe militar aseguró que las tropas salieron a las calles “con la clara misión de ayudar a restablecer el orden y no hacer daño, con instrucciones precisas sobre el uso racional de la fuerza y, a pesar de las provocaciones de algunos, cumplieron sus responsabilidades sin causar mayores daños”.

Martínez no menciona a las víctimas fallecidas por disparos de soldados y lamentó "profundamente los desmanes, saqueos e incendios intencionales que han dañado a muchos compatriotas y que, por su oportunidad, número, extensión y simultaneidad, causaron graves daños a la comunidad".

Para el comandante en jefe, los muertos y otras acusaciones de abusos son "hechos aislados". "En el marco de la labor de resguardo del orden público y defensa de las personas y bienes de todos los ciudadanos, algunos compatriotas han sido afectados como consecuencia de nuestro despliegue. Nunca hemos tenido la intención de que se produjeran tales resultados -aislados y no queridos ni ordenados—, y estoy seguro que tampoco la tuvieron quienes se vieron involucrados", dijo.

"Esperamos el oportuno esclarecimiento de estos hechos por parte de los Fiscales del Ministerio Público y los tribunales ordinarios de justicia, para lo que tendrán toda nuestra colaboración. Quienes se vean involucrados en estas situaciones deben tener la certeza que la Constitución les garantiza la presunción de inocencia y el derecho a defensa, a través de la Defensoría Penal Pública".