Colegios particulares y subvencionados se suman al pedido de 'cierre de año' por crisis social

Los primeros fueron el Instituto Nacional y el Internado Nacional Barros Arana (INBA), a los que se podrían sumar otras instituciones. Esto pues establecimientos particulares y subvencionados por el Estado se sumaron a las solicitudes de finalizar anticipadamente el año académico tras el estallido social que vive Chile.

En conversión con el El Mercurio, Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile, sostuvo que: "hace dos semanas pedíamos insistentemente al Ministerio de Educación volver a clases. Sin embargo hoy la realidad nos dice otra cosa, porque esto no para y no podemos empezar a correr riesgos por tratar de dar una sensación de normalidad que no existe".

"Tenemos un colegio que se lo acaban de 'tomar' ayer (miércoles) en Alto Hospicio. Reciente un sostenedor de un establecimiento de Santiago me decía que alumnos amenazaron con hacer lo mismo, mientras en otro no lograron ingresar, pero hubo actos de vandalismo en el entorno", agregó Herrera.

Dentro de los números que se manejan entre los sostenedores de diversos establecimientos educaciones, está un alto porcentaje de inasistencia a los colegios que aún mantienen clases. Según las cifras entradas, solo entre un 10% y 20% han asistido regularmente a clases.

"El Ministerio debería terminar el año escolar", cerró tajante Herrera sobre el año escolar, mientras diversas comunas de Santiago y regiones siguen sin poder realizar sus clases normales y se mantienen suspendidas.