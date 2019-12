Colegio de Químicos advierte 'vicios' en informe de muestras de carros lanza aguas

El Colegio Chileno de Químicos entregó este martes una declaración en la que analiza las muestras de agua provenientes de carros lanza aguas de Carabineros, a raíz de diversas denuncias de quemaduras en la piel producto de este elemento disuasivo.

La entidad aludió al informe entregado el lunes por el Movimiento Salud en Resistencia (MSR), que derivó las muestras a un laboratorio independiente.

La declaración señala en su introducción que "desde toda perspectiva, la adición de sustancias potencialmente peligrosas al contacto con seres vivos, es un acto deleznable y que puede tener consecuencias graves en la salud. El uso de elementos disuasivos jamás debe poner en peligro la integridad de quienes desean expresar su opinión".

No obstante, el colegio aseguró que hubo "falta de rigurosidad" en la elaboración del informe y advirtió que "se observan vicios", entre los que figuran la ausencia del nombre del laboratorio, la no aclaración de los objetivos, la no publicación de la metodología y el uso de referencias de forma "tendenciosa".

"Hacemos un llamado a la comunidad científica a mantener la rigurosidad frente a una situación grave y delicada como esta, que involucra la salud pública y la integridad de las personas", indicó el Colegio de Químicos.

Mira el informe completo aquí: