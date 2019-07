Colegio de Profesores realizó una presentación ante la Contraloría por la reforma curricular

Con información de Paulina García

Durante esta jornada el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, realizó una presentación ante la contraloría por la reforma curricular que dejó como optativas las asignaturas de historia y educación física para terceros y cuartos medios.

"Si la Contraloría no toma razón del decreto, el decreto no puede publicarse, y en consecuencia de los hechos, no se puede aplicar, y si la contraloría devuelve el decreto sin tomar razón, obligará al ministerio de Educación a revisarlo y, por lo tanto, hacerle los ajustes correspondientes. Si la Contraloría llega a decretar, a establecer o dictaminar que se incumplen preceptos legales de la Ley General de Educación, el ministerio de Educación tendrá la obligación de hacer los ajustes", afirmó el presidente del gremio.

"Por lo tanto, a nuestro entender, lo que correspondería en ese caso es que se incorporen las asignaturas de historia, educación física y artes en el plan de formación general, que es eso lo que nos interesa", detalló Aguilar.

Además, anunció que el miércoles 17 de julio se realizará una nueva Asamblea Nacional para determinar el futuro del movimiento y fijar los próximos pasos a seguir.