Colectivo LasTesis presentará su performance 'Un violador en tu camino' en Washington

Este sábado 18 de enero se llevará a cabo una nueva marcha de mujeres en Washington, Estados Unidos, en donde estarán presentes el colectivo nacional "LasTesis".

La fundación Womens March anunció esta noticia a través de sus redes sociales. "Esta noche estamos entrenando con @lastesisoficial, quien dirigirá un baile de protesta de "Un violador en tu camino" en la marcha de este sábado!".

La organización inició una semana de programación con distintas actividades que culminarán este fin de semana, y en donde esperan hacer de la marcha "el día de acción más grande que haya visto el país, y exigir que nuestros líderes rindan cuentas, protejan nuestro planeta y luchen por nuestros derechos", señalaron.

Esta movilización se da desde el 2017, cuando se logró reunir cerca de 500 mil personas, siendo catalogada por los medios como la marcha más multitudinaria desde la guerra de Vietnam.

Tonight we are training with @lastesisoficial, who will be leading a protest dance of "A Rapist In Your Path" at this Saturday's March! #WomensMarch #WomensMarch2020 #LasTesis pic.twitter.com/zmfKbC7RHP