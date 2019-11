Colectiveros de Puente Alto realizan manifestación este miércoles

Un total de 500 taxis-colectivos de Puente Alto realizan la mañana de este miércoles una caravana a modo de protesta desde Santa Amalia Oriente, en dirección al norte hasta llegar al paradero 14 Vicuña Mackenna en La Florida.

Piden una solución para el gremio por parte del Ministerio de Transportes en dos temas: que se busque una solución para el impuesto específico al combustible que ellos pagan, pero los "ricos" no, y que les den la autorización para usar el corredor central de buses, ya que va desocupado y podrían movilizar a las personas más rápido.

Según explicó el presidente de los colectiveros de Puente Alto, Luis Contreras, de un total de 2 mil vehículos, 1.500 se quedaron trabajando este miércoles para no "causar problemas" a la gente y 500 de ellos se unieron a la manifestación.

"No queremos causar muchos problemas, no queremos tener problemas con Carabineros, pero queremos poner nuestros temas en la mesa, porque llevamos 2 años conversando y no tenemos ninguna solución por parte del Ministerio de Transporte".

"¿Por qué los ricos no pagan el impuesto específico? Las mineras, las forestales, los barcos, los aviones, el Transantiago, no pagan", sostuvo Contreras.

Según aseguró el presidente del gremio, si todos pagáramos el impuesto, el combustible sería más barato. "O todos pagamos impuesto específico o nadie paga", concluyó.