Codelco destinó 75 % de sus excedentes entre 2014 y 2018 a las Fuerzas Armadas

El 75 % de los excedentes que Codelco generó en el periodo 2014-2018 fueron destinados a las Fuerzas Armadas, equivalente a 5.019 millones de dólares, de acuerdo con datos publicados por La Tercera.

Según la ley de Reserva del Cobre, la empresa estatal debe entregar el equivalente al 10 % de sus ventas a las Fuerzas Armadas para la compra y mantenimiento de armas y otros pertrechos militares.

La norma también establece que Codelco debe asegurar un piso de 180 millones de dólares para la defensa nacional, sin importar los resultados de la empresa. El medio recuerda que, en 2016, debió endeudarse para cumplir con la exigencia legal; mismo año en que su presidente, Nelson Pizarro lanzó la frase: “No hay plata, no hay plata viejo, entiéndeme. No hay un puto peso”.

Durante el periodo estudiado, la cuprífera generó ganancias por 6.670 millones de dólares.