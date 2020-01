CNTV señaló que partidos políticos deberán ceder parte de su propaganda para organizaciones sociales

Con información de Gabriela Strahalm.

Durante este viernes el Consejo Nacional de Televisión estableció la normativa de la transmisión de la franja electoral para el plebiscito de abril, la cual se llevará a cabo por 30 días, entre el 27 de marzo y el 23 de abril, emitiéndose desde las 12.45 a 13.00 y de 20.45 a 21.00 horas.

La presidenta del directorio, Catalina Parot, aseguró la participación de organizaciones sociales dependerá de los partidos políticos. "El consejo, por un acuerdo mayoritario, estableció que no tendrían participación directa las organizaciones de la sociedad civil. Esa fue una propuesta que se hizo por parte de esta presidenta para permitir que las organizaciones tuvieran un espacio directo", manifestó.

"Se pensó que por el corto tiempo que existía entre la obligación de dictar este reglamento y hacer efectiva la participación de la sociedad civil, existía una imposibilidad de llevarlo adelante. Yo creo que este es un reglamento que, sin embargo, corre el cerco y llama directamente a los partidos políticos a entregar una parte significativa de su tiempo a la participación de la sociedad civil", manifestó Parot.

Mientras que Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, señaló que la decisión de no incluir a las organizaciones civiles por parte del CNTV fue un error. "No estoy de acuerdo con aquellos en Renovación Nacional que pretenden copiarle el voto a la UDI. Yo creo que mañana tiene aprobarse como base la libertad de acción. Yo creo que se equivocó el CNTV, es desafortunada esa redacción, es muy poco el espacio que hay en la franja", señaló.

Por otro lado, para el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, el proceso no es representativo. "Nosotros creemos que el proceso tiene un daño desde el momento en que ha sido elaborado desde una cocina, no representativo de la ciudadanía, que no da curso a una verdadera asamblea constituyente", sentenció.

El 26 de abril se llevará a cabo el plebiscito que buscará zanjar democráticamente si la población quiere o no una nueva constitución.