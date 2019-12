Cisternas renunció a la vocería de la Corte Suprema tras perder contra el nuevo presidente Silva

El ministro Lamberto Cisternas renunció a la vocería de la Corte Suprema, a horas que Guillermo Silva fuera electo como el nuevo presidente del máximo tribunal.

La función desarrollada por Cisternas, que presentó una polémica candidatura al mismo cargo que Silva, será asumida por Haroldo Brito, actual presidente de la Corte Suprema hasta que asuma en enero el ministro electo esta jornada.

Sobre su decisión, del vocero sostuvo que "implica que el planteamiento que hice ha sido desestimado y eso perjudica la buena marcha del Poder Judicial. Entonces se produce una falta de sintonía entre lo que piensa la mayoría del pleno y lo que yo pienso, y eso me inhibe de representarlo cabalmente".

Sobre un posible quiebre en la institución luego de la elección de esta mañana, aseguró que "no, en absoluto, fue una elección muy respetuosa. Yo no hice ningún puerta a puerta. Las relaciones han seguido muy cordiales, no hay ruptura de relaciones, es un trabajo de vocero que debe tener especial conexión, que es lo que creo que falta".

Cabe destacar que la tradición de la CS dice que corresponde la presidencia a el más antiguo magistrado, una de las razones por las que Silva ganó, y por la que Cisternas solo obtuvo 2 votos a favor, de un total de 20.