Cinco personas han muerto en un año tras ser drogadas con benzodiacepinas y alcohol

Cinco personas han muerto al consumir algún tipo de drogas de sumisión (véase psicotrópicos de rápida absorción). Estos casos han ocurrido en Bellavista, en donde los afectados han sido víctimas de delincuentes que usan estas sustancias para anular su voluntad, con el fin de asaltarlos o eventualmente para abusar sexualmente de ellos.



Lo anterior se ha podido indagar tras las denuncias que han llegado a Carabineros a la fecha; aunque hay varios casos en donde no se ha optado por alguna acción legal.



Además de la burundanga (que es como se conoce popularmente a la escopolamina, un fármaco para el tratamiento de trastornos intestinales), también se contabilizan otras sustancias como el uso de benzodiacepinas (ansiolíticos), siendo el más tradicional el clonazepam, el que es usado como un sedante, o bien a través de otros fármacos e hipnóticos.



Por casos como estos es que ya varios recintos médicos, como la Clínica Alemana, se han familiarizado con la situación. Al respecto, el doctor Ricardo González, urgenciólogo del establecimiento, comentó a ADN que este tipo de casos no son extraños, a pesar de que no todos denuncian.



En ese tipo de situaciones, el centro médico interviene, aunque solo cuando hay lesiones físicas al descubierto y que son atribuibles a la acción de terceros, derivándose los casos al Servicio Médico Legal.







Una de las víctimas de esta situación contó a ADN que hace dos años asistió a una discoteca en compañía de sus amigas. Dentro del recinto se separaron y vivió un episodio de amnesia, a tal punto que fue encontrada en los exteriores del local prácticamente inconsciente durante la madrugada, por lo que fue trasladada a un recinto hospitalario.



Tras 12 horas del episodio, pudo despertar completamente, sin poder recordar detalles de la noche anterior, por lo que llegó a la conclusión, junto a su entorno, de que fue drogada.







Desde Carabineros revelaron que desde 2018 a la fecha, son cinco las personas que han fallecido por este tipo de episodios, en donde las víctimas han consumido drogas de sumisión.



El teniente Sthephan Stewart, del Laboratorio de Criminalística de la institución policial, confirmó el dato de los fallecidos, añadiendo que aún se está analizando el tipo de elemento que se utilizó, además de las condiciones en las que se producen los decesos, además del rango de edad de los afectados, que van desde los 20 a los 50 años.





Desde el Ministerio Público, en abril pasado se terminó por condenar a 16 personas por robo con violencia, contándose algunas por uso fraudulento de tarjetas bancarias.



El fiscal Francisco Ledesma, relató que las víctimas llegaron a sumar alrededor de 25 personas, las que fueron atacadas en el sector del Barrio Bellavista y Parque Forestal, luego de salir de bares y pubs. Varias de ellas, incluso, sufrieron más de un tipo de delito, quedando de paso abandonadas y expuestas a otros riesgos, según contó.







Frente a este tipo de casos, Carabineros dio una serie de recomendaciones para evitar incidentes de esta índole.