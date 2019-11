Cinco escolares denuncian haber sido golpeados y desnudados en comisaría de Macul

Haber sido golpeados y desnudados denuncian cinco escolares de 15 años, 3 mujeres y 2 hombres, en la 46° Comisaría de Macul. Los adolescentes fueron detenidos en una protesta pacífica afuera del Liceo Villa Macul Academia.

Una de las menores afectadas entregó su relato de lo sucedido a Meganoticias: "Nos llevaron a la comisaría. Ahí nos esposaron como cinco minutos y después fuimos a constatar lesiones. Hicimos todo lo que correspondía y nos devolvieron a la comisaría. Ahí fue cuando nos dijeron que teníamos que ser registradas y nos hicieron pasar cada una con una carabinera a desnudarnos".

"Me hicieron desnudarme completamente, separar mis piernas para ver mis genitales. Me sentí totalmente vulnerada, totalmente pasada a llevar. Fue una experiencia horrible porque yo me negué y siendo así, me amenazaron con que, si no hacía lo que ellos decían, me iban a tener más días ahí, entonces yo claramente no quería eso y tuve que hacerlo obligada, porque así fue, obligada, no fue con consentimiento mío", agregó la joven.

"Fue una experiencia horrible, había carabineros que nos trataban totalmente brutos, golpeado, imponiendo el miedo, porque eso fue, nos impusieron miedo y nosotros como estábamos ahí teníamos que ceder", expresó.

"Nos obligaron a hacer algo que nosotros no queríamos, no queríamos mostrar nuestras partes, desnudarse frente a una persona que no conocemos, que nunca habíamos visto en la vida", expresó la estudiante.

"Yo sinceramente no sé si sea tan valiente para volver al colegio, porque de verdad psicológicamente no me siento bien, psicológicamente estoy mal porque me sentí violentada, me sentí horrible, no estoy bien ahora. Fue una situación totalmente traumática", concluyó.

Cabe destacar que uno de los estudiantes habría sido detenido mientras esperaba una micro para irse a su casa luego de haber salido de clases. Los jóvenes tendrían heridas en el cuerpo, uno de ellos también tiene un corte en la cabeza y otro de los menores en el pie, según detalló el canal de televisión.

Respuesta de Carabineros

El general director de Carabineros, Mario Rozas, se refirió a este posible caso de abuso policial.

"Si hay una denuncia, esa denuncia la vamos a acoger y la vamos a colocar en conocimiento del Ministerio Público y vamos a iniciar el sumario administrativo para establecer responsabilidades", concluyó el uniformado.