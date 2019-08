Chadwick y defensa de Piñera a su tío: No veo contradicción con ley de imprescriptibilidad

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a la defensa que el Presidente Sebastián Piñera realizó a su tío, el arzobispo Bernardino Piñera, quien está siendo investigado por el Vaticano por presunto por abuso sexual.

"Como sobrino, me cuesta creer, porque conozco su conducta y su actitud de una vida entera. Me cuesta creer en una denuncia que se hace más de 50 años después de ocurridos los eventuales hechos", sostuvo el Mandatario.

Sus declaraciones han sido ampliamente criticadas porque Piñera fue defensor de la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales. "A partir de hoy la responsabilidad de los que abusan serán imborrable, así como el dolor de quienes lo sufrieron", expresó hace solo 5 semanas.

Por su parte, Chadwick aseguró que "lo que ha dicho el Presidente representa la visión del Gobierno y yo no tengo nada que agregar, no veo ninguna contradicción porque no dice relación con la ley de imprescriptibilidad".

Concluyendo que "la ley es muy importante y fue impulsada por el Presidente para que se investigue cualquiera sea el tiempo y se apliquen las sanciones".