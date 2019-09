Chadwick se refirió al supuesto financiamiento ilegal de OAS a la campaña de 2013 de Bachelet

Minutos antes de comenzar la celebración del Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue consultado sobre el supuesto financiamiento ilegal de la empresa OAS a la campaña de 2013 de Michelle Bachelet.

Sobre esto, el titular de la cartera aseguró que "lo hemos señalado y lo dije ayer, nosotros no contamos con los antecedentes, salvo por lo que ha salido en la prensa. Esperemos que las instituciones funcionen, que es la mejor forma de abordar con transparencia y con verdad estas situaciones".

Consultado por la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público sobre el caso, Chadwick indicó que esperan que "pueda entregarnos pronto luces sobre esta situación".

Recordemos que la expresidenta manifestó que "yo no he tenido nunca vínculos con OAS, ni con ninguna otra empresa, y la verdad es que me parece tan extraño que él (Leo Pinheiro), después de haber tenido la oportunidad de hablar con la fiscal Chong, si es que había algún antecedente para haber entregado, ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del puente Chacao, que fue adjudicado en el gobierno del Sebastián Piñera, no durante el mío"