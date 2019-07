Chadwick por traslado de órganos: Fue una falla del Estado, de todos

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, calificó como "una falla del Estado, de todos" el incidente ocurrido con Joaquín Bustos, el joven de 27 años cuyos órganos no pudieron ser donados.



Al respecto, el titular de dicha cartera comentó que "la importancia que tiene la donación de órganos para poder dar vida y que otra persona pueda continuar con su vida es de una profundidad enorme e implica un gesto de generosidad muy profunda por parte de la familia del donante".



Chadwick recalcó que para el Gobierno es de suma importancia el tema de la donación de órganos, por lo que un incidente similar no puede volver a suceder.



"No nos puede pasar que no se dé cumplimiento eficaz cuando se produce una circunstancia tan dolorosa, pero al mismo tiempo que puede dar vida como es el traslado de órganos", sostuvo.



Vale recordar que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, comentó que lo sucedido no era una negligencia y que suele ocurrir en otras latitudes.