Chadwick: Nunca vamos a estar exentos y nadie puede garantizar que no se vayan a violar los DD.HH.

Con pesar de expresó el exministro del Interior, Andrés Chadwick, durante su defensa en el marco de la acusación constitucional en su contra, por su responsabilidad tras el estallido social que se desató en Chile.



La otrora autoridad comentó que "nunca imaginé que mi última intervención en el Senado sería para dirigirme por una acusación constitucional que considero no solo injusta, sino que me causa un profundo dolor en la esencia de mi ser y mi integridad".



Chadwick afirmó que es inocente de los cargos que le imputan en la acusación, apuntando a que no comparte el haber sido acusado "de haber realizado una omisión deliberada para facilitar que se cometan violaciones a los DD.HH.".



"No es justo que se haga porque tiene que haber un responsable o porque tiene que haber un chivo expiatorio. No es justo (…) se le puede estar haciendo un gran daño a una persona y a su familia", sostuvo.



El exministro lamentó "los heridos y la existencia de casos de violación de DD.H.., como también lamento lo ocurrido con aquellas personas que han sido gravemente dañadas en sus actividades laborales. Lo lamento y condeno por igual".



Chadwick destacó, además, en un pasaje algo llamativo, que "en medio del Estado de Emergencia, siendo ministro del Interior, se desarrolló la marcha más grande de la historia, pacíficamente".



Al cerrar, el otrora ministro del Interior sostuvo que el Gobierno está tomando las medidas para que no exista impunidad con respecto a los casos de abusos y violaciones de DD.HH., además de compartir una reflexión.



"Nunca vamos a estar exentos y nadie puede garantizar que no se vaya a violar los DD.HH. Pero, en la defensa de la democracia, cuando hechos condenables se producen, que funcione el Estado de derecho y no haya impunidad", dijo.