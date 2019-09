Cathy Barriga tildó de 'parásito' a diputada Mix por polémica en torno a matinal en Maipú

En una nueva polémica se ha visto involucrada la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, a raíz del famoso matinal que se realiza en la copa de agua El Tranque. Esto, luego de que la diputada Claudia Mix (Comunes) acudiera a Contraloría para solicitar un pronunciamiento sobre las grabaciones del programa en dicho lugar, puesto que el municipio habría solicitado apagar las bombas de extracción para que el ruido no interviniera con las grabaciones.



Sobre el tema, la jefa comunal hizo un llamado a Hola Chile de La Red, en donde realizó duras acusaciones en contra de la parlamentaria y se defendió con su versión con respecto al caso.



"La Superintendencia y la Contraloría tiene la obligación de revisar todas las denuncias. Y todas las denuncias son de las mismas personas. Son 15 personas que reiteran sus nombres por distintas causas. Aquí el tema de que si se hace en una copa o no en una copa ya es secundario. Donde yo esté parada van a encontrar un problema. Aquí destruyen lo que se construye, esto ya ha tocado límites", dijo.



Con respecto a los dichos de Mix, Barriga sostuvo que "estoy cansada que se calumnie. Esto llega a lo peor del ser humano. Esa persona que está ahí no sé cómo tiene la cara. Ellos están haciendo un problema donde no lo hay. Esto no tiene nada que ver. Yo le quiero preguntar a esa diputada si conoce bien su comuna".



La alcaldesa llegó a tal punto de que afirmó que los medios de comunicación le dan vitrina a personas nocivas (a su juicio).



"¡Ustedes le dan pantalla a los parásitos de la política! ¿Ustedes saben lo que es un parásito? Bueno, básicamente es lo mismo", lanzó.



Previo al término del llamado, Barriga recalcó que no hay un problema de abastecimiento de agua en el lugar y que "yo tengo una vida de mucho trabajo, cosa que no tiene la diputada (Mix), ya que tiene mucho tiempo para aparecer en televisión. Yo me despido, les doy las gracias y un saludo a la comunidad. Y sigan dándole pantalla a más parásitos políticos, porque lo necesitan".