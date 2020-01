Caso profesor Nibaldo: Condenado por su muerte inició huelga de hambre

Uno de los condenados por el asesinato del profesor Nibaldo Villegas, Francisco Silva, inició una huelga de hambre seca hace más de una semana, y la noticia se dio a conocer esta mañana con una carta que fue publicada en el matinal de Canal 13.

En el texto enviado al Presidente de la Corte Suprema, Silva alega que no tuvo un "juicio justo y me encuentro mal condenado por un asesinato que no cometí contra el sr. Nibaldo Villegas y Fiscalía no tuvo ni tiene cómo comprobar lo contrario".

Además, solicitó "muy humildemente, que se revise y baje mi condena a una justa a mi actuar", ya que asegura que "yo no planifiqué ni participé en la muerte de Nibaldo".

A pesar de ello, apuntó que "no desconozco mi lamentable participación en las acciones para desaparecer el cuerpo, pero deseo pagar lo justo".

El hombre fue condenado en mayo de 2019 a cadena perpetua simple por el delito de homicio calificado, mientras que su pareja Johanna Hernández, quien estaba casada con Nibaldo, deberá pagar presidio perpetuo calificado por parricidio.