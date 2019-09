Caso La Polar: Corte de Apelaciones ratificó multa a ejecutivo por uso de información privilegiada

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia y la multa aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a Nicolás Ramírez Cardoen por uso de información privilegiada, en el denominado Caso La Polar.

En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada confirmó la sanción de 13.000 Unidades de Formento aplicada al ejecutivo.

La sentencia descarta doble juzgamiento de Ramírez Cardoen con el procedimiento sancionariario de la SVS y el proceso penal donde fue condenado.

"Que si bien existen voces discordantes, la doctrina mayoritaria no ve obstáculo para el múltiple juzgamiento, siempre que en dicho proceso no se afecte procedimentalmente al principio del non bis in ídem. Es por ello que el legislador de la Ley del Mercado de Valores, permitió que coexistieran dos regímenes de penalidades; lo que se ha llamado ‘régimen de acumulación de sanciones penales y sanciones administrativas’, permitiendo en consecuencia la actuación del juez penal, de forma independiente de la del órgano administrativo, que puede imponer sanciones pecuniarias, lo que se encuentra plasmado en la historia de la Ley N°18.045, cuyo principal objetivo es que el reproche abarque toda la ilicitud y se repare el daño causado al bien jurídico, teniendo presente para ello los principios de lesividad, gravedad y complementariedad en la integración punitiva del mercado de valores", dice el fallo.

"Tal como lo reconoce el reclamante aceptó los hechos en un procedimiento abreviado, en el cual, no existió rendición de prueba y la presunción de inocencia cedió, por la garantía de una defensa formal y de fondo y por el acabado conocimiento de los antecedentes existentes en poder del Ministerio Público, no podemos hablar de un juicio propiamente tal, en consecuencia. Aparece desde ya, que no existe un doble juzgamiento, como lo plantea el actor, ni tampoco se puede sostener que se trate de los mismos hechos, por cuanto allá en sede penal no se debatió sobre prueba, no se presentó prueba de descargo tendiente a cuestionar la prueba de cargo, solo se discurrió sobre la base de antecedentes; a diferencia del proceso en sede administrativa en donde, formulados los cargos, el multado tuvo la oportunidad de defenderse en forma activa y de producir prueba que reforzara su postura, por lo que desde dicho punto de vista, malamente se puede hablar de que se trate de unos mismos hechos", agrega.