Carlos Peña: 'El cargo de rector no es motivo para inhibirse de razonar o emitir opiniones'

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, respondió a los dichos que expresaron los académicos de dicha entidad educativa, quienes se desligaron de las opiniones del abogado en torno a la figura de los jóvenes en el reciente estallido social que ha afectado al país.



Según expresó en un escrito, es entendible que una postura pueda no parecerles razonable o correcta para discutirla, pero "lo que no puede ocurrir es que al interior de la universidad se elaboren criterios – como el malestar de sus miembros, la opinión de la mayoría o cualquier otro disfrazado de prudencia – para controlar la opinión o el discurso de ningún miembro de la universidad".



Peña añadió y recordó que "el cargo de rector no es motivo para inhibirse de razonar o emitir opiniones en asuntos de interés público. Por el contrario, escribir, razonar y opinar en la esfera pública está en la índole misma de la vida intelectual universitaria. Especialmente en una universidad como la UDP que tiene su rasgo más propio la libertad crítica".



"Este es un rasgo que una vieja tradición, que forma parte del origen mismo de la universidad moderna, llama 'razón pública'. Y en lo que a mí respecta continuará ejercitándola", cerró el abogado.