Carabineros descartó uso de soda cáustica en carro lanza aguas: No está dentro de los protocolos

Tras el análisis que difundió el Movimiento Salud en Resistencia (MSR) en torno al uso de soda cáustica en el líquido utilizado en los carros lanza-aguas, Carabineros salió a responder las acusaciones, afirmando que no se aplica dicho compuesto.



"Carabineros no emplea dentro de sus protocolos soda cáustica. Dentro de los protocolos de actuaciones, el control del orden público y control de muchedumbre, no está inserto ni siquiera en el manual del uso de la fuerza. No existe ninguna forma de poder emplear este producto en control de orden público", expresó el director de Logística, general Jean Camus Dávila.



Por contraparte, la autoridad explicó que lo utilizado por las Fuerzas de Orden en el agua es el orto-clorobenzalmalononitrilo, el cual es "ampliamente empleado a nivel internacional cumpliendo totalmente con la normativa que al respecto existe a nivel internacional".



De hecho, Camus Dávila sostuvo que son varios países que lo usan, además de que "Carabineros de Chile lo usa de los años 70 a la fecha".