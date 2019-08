Carabinero que abrió encomienda bomba en Huechuraba: 'Era un paquete más, iba dirigido a mi nombre'

El mayor Manuel Guzmán, a cargo de la 54 Comisaría de Carabineros de Huehcuraba, era el objetivo de la bomba enviada al cuartel policial el pasado 25 de julio.

Ese día, en su oficina, acompañado por su chofer, el cabo José Aguayo, recibió sin preocupaciones un paquete a su nombre, entregado por una “empresa conocida de correos”.

Era un galvano, según la información en la encomienda; y si bien dudaron de dónde podría venir el reconocimiento, Guzmán decidió abrirla. "Era un paquete más, iba direccionada a mi nombre", afirmó el policía a El Mercurio.

"Tengo 25 años de servicio y, al abrirlo, me percaté de lo que era. Hablamos de centésimas de segundos y si yo no me salgo de la línea de fuego, me habría atravesado el artefacto. Al abrirlo es como cuando se enciende un fósforo. La llamita, el humo blanco y el sonido. Por eso, rápidamente salto al costado”, relató.

"No sé cómo me tiró cinco o cuatro metros al frente de mi escritorio. Como en las películas de guerra, cuando se ve que explota la bomba y se ve como una persona mira y luego siente un ruido fuerte en el oído, veo desorbitado, todo lleno de tierra, polvo en el aire. Yo quedé en el piso botado, y el piso cubierto de material de construcción. El cabo Aguayo gritaba, lo único que hice fue arrastrarme hacia la puerta. Y en ese minuto que voy arrastrándome hacia la puerta, otro carabinero abre la puerta y me saca rápidamente del lugar. Mi conductor gritaba de dolor, sin palabras”, agregó.