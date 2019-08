Calbuco: sancionan a concejal voluntario de bomberos por responder a emergencia durante concejo

El concejal de Calbuco y voluntario de bomberos Óscar González fue sancionado por retirarse de una sesión del concejo municipal para acudir a un llamado de incendio.

"He sido notificado de que se me sanciona, haciéndome el descuento respectivo, ya que en una reunión de concejo, me retire 5 minutos antes que termine la sesión en situación en que sonaba la sirena porque había un incendio en la comunidad", dijo la autoridad municipal, cita Soy Puerto Montt.

"Soy bombero hace 23 años y efectivamente sonó la alarma, tomé mis cosas y salí corriendo al cuartel (…) No me interesa la sanción económica, pero sí hacerlo público tomando en cuenta la falta de criterio para la aplicación de esta medida, o sea imagínate si me sancionan a mí que soy autoridad pública qué puede llegar a pasar a cualquier otro bombero o bombera que tiene otro tipo de trabajo u ocupación", agregó.

González pidió utilizar "el criterio para tomar este tipo de medidas". La Contraloría afirmó que la sanción es legal, porque el estatuto de bomberos no contempla a las autoridades electas como trabajadores.