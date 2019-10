Braulio Leal: 'En el Gobierno no entienden nada de lo que la gente reclama'

El futbolista de Magallanes, Braulio Leal, sacó la voz sobre las múltiples manifestaciones que han azotado la capital durante este viernes, considerando que el Metro de Santiago no ha podido funcionar por desmanes y la gente ha entrado en la desesperación.

Al respecto, Leal sostuvo a Los Tenores de ADN que "venía pasando por las calles céntricas. Se escuchan cacerolas por todos lados, bocinazos. Si bien yo entiendo el apoyo, la violencia nunca se justifica, pero acá hay un descontento generalizado y no sólo por el transporte, si no por todo lo que ocurre en el país".

En esa línea, añadió: "Nosotros los futbolistas a veces vivimos en una burbuja, en una realidad paralela de lo que pasa la mayoría de la gente. Yo tengo familiares que viven el día a día con una impotencia terrible, por ver el abuso que hay día a día en el país. Yo entiendo que la gente tenga que manifestarse y es una forma para que el Gobierno los escuche".

"Escuché lo que decía el ministro del Interior y me parece que en el Gobierno no entienden nada de lo que la gente reclama. Ellos piensan que esto sólo tiene que ver con el alza del metro y del transporte, pero no es así, hay un descontento general y lo digo con conocimiento de causa, porque tengo gente cercana que sufre día a día el mal transporte, día a día con tener que vivir con el sueldo mínimo", añadió el jugador.

Finalmente, Leal terminó diciendo que "no es lo ideal reclamar con violencia, porque a veces se invisibiliza la causa, pero yo creo que la gente está aburrida, con el tema de la ANFP, la salud pública, etc. La elite política está lejos de entender la situación, porque ellos no ocupan transporte público y no tienen idea de lo que es vivir día a día en la calle".