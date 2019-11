Blumel calificó de 'inaceptables' agresión a carabineras en Plaza Italia

Tras la nueva jornada de manifestaciones, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el general director de Carabineros, Mario Rozas, se refirieron a los últimos hechos ocurridos, enfocándose principalmente en el ataque con bombas molotov que sufrieron dos funcionarias de Fuerzas Especiales.



Al respecto, la autoridad indicó que visitó a las afectadas en el Hospital de la institución, indicando que "fueron atacadas cobardemente con dos bombas molotov. Están en el hospital con lesiones de gravedad y nosotros queremos repudiar este hecho".



Blumel fue enfático en que se hará todo lo posible para que este tipo de actos "se sancionen y no queden impunes. Son hechos de una violencia que son inaceptables y que no tienen nada que ver con las legítimas que ha hecho la ciudadanía".



Además, el ministro del Interior informó que durante la jornada han ingresado seis efectivos policiales al Hospital de Carabineros, producto de diversas lesiones.



En cuanto a los manifestantes que fueron atropellados por carros policiales, Blumel manifestó que también se investigarán dichos casos, puesto que nadie está por sobre la ley, aunque no entregó mayores detalles en torno a estos episodios.