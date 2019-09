Bienes Nacionales aclaró polémica por búsqueda de tesoro en Parque Nacional de Juan Fernández

El Ministerio de Bienes Nacionales salió al paso de los cuestionamientos, tras la salida del director regional de Conaf, Pablo Mira, tras una polémica surgida por la realización de sondajes exploratorios para hallar el mítico tesoro de Juan Fernández.



Al respecto, señalaron en un comunicado su respuesta al Consejo Nacional de Guardaparques, indicando que el departamento de Gobierno "no autoriza, evalúa, aprueba o rechaza documentos para los trabajos en el área del Parque Nacional, ni en ninguna zona declarada SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado). Este rol es y debe ser ejercido por los organismos medioambientales competentes, como el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) o la propia Corporación Nacional Forestal (Conaf), quienes, desde el inicio de estas labores exploratorias, han aprobado y velado por la correcta ejecución de las faenas".



Con respecto al Protocolo de Acuerdo firmado entre Conaf y Bernard Keiser, el Ministerio de Bienes Nacionales aclaró que "en ningún caso viola la normativa medioambiental vigente, es más, esta forma parte integrante del mismo, al igual que el Plan de Manejo vigente, dictado por Conaf. En particular, se establecen periodos del año, horarios y área específica para el desarrollo de los sondajes exploratorios de restos históricos".



Además, se especificó que el área de búsqueda corresponde a 400 metros cuadrados, lo que equivale al 0,0004% del total de hectáreas del Parque Nacional, el que comprende 9.571 hectáreas de superficie.



Finalmente, el Ministerio dijo desconocer los motivos de la salida de Pablo Mira, puesto que no es una decisión que radique de parte del departamento de Gobierno, sino que en la propia Corporación Nacional Forestal.