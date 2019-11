Beatriz Sánchez: 'Queremos un cambio constitucional, eso implica un cambio en la vida diaria'

La vocera del Frente Amplio y excandidata presidencial, Beatriz Sánchez, mantiene un rol de participación constante en redes sociales y en las calles respecto a la crisis social y política que vive el país.

En ello, Sánchez conversó con La Tercera respecto a los hechos que han ocurrido las últimas semanas en el país y partió comentando que: "me emociona y se me paran los pelos" respecto a las movilizaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera.

"Desde hace harto tiempo, en Chile había mucha gente, entre ellos varios periodistas, creo que me incluyo humildemente, organizaciones sociales, la academia, algunos sectores políticos también, que venían advirtiendo de una desigualdad que es la herida principal de este país", dijo Sánchez.

La vocera del Frente Amplio (FA) agregó que: "parte del Frente Amplio surge a propósito de esta misma discusión. Era nuestro diagnóstico cuando presentamos el programa el año 2017. Lo que no sabíamos era en qué momento iba a tener un estallido o qué es lo que iba a pasar. Nos impacta no solo la cantidad de gente, sino, además, el discurso tan claro que tienen, eso a mí me ha sorprendido mucho", sostuvo.

Respecto a las responsabilidades del FA sobre "avalar la desobedencia civil" que acusan en la oposición, Sánchez comentó que: "hablar de responsabilidad es casi arrogarnos que nosotros tenemos que ver con esta gran movilización y la movilización es de la gente. Sería también asumir los éxitos de esta movilización y yo jamás podría tener esa pretensión".

"Lo que pasó en estos más de 15 días es que tuvimos a un Presidente que dijo que estábamos en guerra, y esa guerra que declaró terminó con 25 muertos, una cantidad enorme de heridos a bala, 130 personas que perdieron la visión completa o parcial de un ojo, una cantidad enorme de heridos a bala y balines", agregó respecto a la acusación constitucional que el FA emprendió contra Sebastián Piñera y el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

En la misma línea, Beatriz Sánchez aseveró que: "ahí hay una responsabilidad y por ética tenemos que perseguirla. Hay responsabilidades de quién ordena la salida de militares y de la forma de represión, como es el ministro del Interior, pero hay responsabilidades políticas y jurídicas en un Mandatario que en un momento dice que estamos en guerra y eso provoca muertes, heridos, personas mutiladas y que han sido torturadas".

Sobre las medidas que anunció hace algunos días Piñera para terminar con las movilizaciones, Sánchez sostuvo que: "creo que son insuficientes. Ahora, no es lo que creo yo, se lo contestó el país. El Presidente anuncia la agenda social, como él la llamó, que no es más que sus mismos proyectos con un pequeño subsidio del Estado, y al otro día fue la marcha más grande en nuestro país"

"Aquí no sirven los parches. Y por eso apuntamos a una nueva Constitución. La Nueva Constitución no es un fetiche del Frente Amplio, apuntamos a un cambio constitucional porque eso implica un cambio en la vida diaria, en la vida doméstica", agregó la excandidata presidencial.

Al finalizar, comentó la posibilidad de asumir una nueva candidatura presidencial con miras al 2021: "estoy en esta reflexión, que es personal, pero que también es colectiva, porque uno siempre se pregunta dónde sirve más, dónde es mejor estar. Todo lo que ha pasado es algo que se agrega a lo que tengo que pensar", cerró.