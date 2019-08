Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud presentó querella contra ministro Mañalich

La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), presentó una querella en contra del ministro de Salud, Jaime Mañalich, por el delito de injurias y calumnias. Esto, luego de que el titular acusara a la agrupación de colusión.



Frente a la situación, la autoridad se presentó en esta jornada en la Fiscalía Nacional Económica, cita sobre la cual comentó que no fue a entregar antecedentes.



En cuanto a la acción legal en su contra, Mañalich expuso que "pasó lo mismo la primera vez que fui ministro. Nuestra misión es proteger a los pacientes, a los enfermos, a los servicios de salud y en ese sentido eso tiene un costo".



"Quiero señalar que no estamos en presencia de un grupo de pequeños o medianos empresarios. Estamos en presencia de una agrupación nueva, que concentra más del 60% de la entrega de insumos a los hospitales públicos y en ese sentido el poder que ellos tienen de controlar su demanda y ejercer presión es enorme y, en nuestra opinión, indebida", recalcó.



Cabe decir que la APIS también acusó que el Ministerio de Salud tiene una deuda contra ellos, sobre lo cual la autoridad dijo que "no hemos tenido un corte de insumos y tenemos los recursos gestionados debidamente".