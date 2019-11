Alvaro Ortiz Vera, alcalde de Concepción, adelantó un 'resguardo' para impedir nuevos incidentes

Empeñado en "que nuestra ciudad, dentro del contexto, pueda funcionar lo más tranquila posible" tras los graves incidentes ocurridos en el centro de Concepción -que terminaron con 77 personas detenidas- se mostró el alcalde de la ciudad, Álvaro Ortiz Vera, en entrevista telefónica con Ciudadano ADN.

Consultado por las medidas que tomará después de estos desórdenes, el jefe comunal expresó que, "ya que las acciones vandálicas se están desarrollando dentro de un perímetro, que es el casco urbano (centro), vamos a poner un resguardo" en esa zona, el que aclaró que "no es pedir carnet de identidad ni toque de queda", comparándolo con "como cuando vienen a jugar equipos de afuera para que las personas que quieran ir al estadio lo puedan hacer tranquilos y quienes viven alrededor también".

Ortiz Vera reivindicó "el legítimo derecho a manifestarnos pacíficamente" junto con "el derecho a tener una rutina tranquila y segura". Por esto, anunció también que seguirán suspendidas las clases en su comuna, las que podrían retornar recién el lunes 4 de noviembre.

Y en torno a la situación país, expresó que ahora "lo que corresponde es abrir el paso al diálogo, pero con medidas profundas, no con medidas de maquillaje". Porque, según comentó, "la gente que vive con una pensión miserable, que no pueden llegar a fin de mes, mas allá del nombre del presidente lo que necesita es que le solucionen su problema de fondo para poder vivir con dignidad: las demandas son dos, no más abusos, no más igualdad".

El edil también hizo un llamado a que "no se acuerden de esta ciudad sólo cuando tenemos problemas de esta magnitud" porque "estamos tirando pa’ arriba", adelantando decisiones como la exención de 26.700 familias del pago de recolección de basura, o el decreto que establece que ningún trabajador de áreas verdes va a ganar menos de $480.000 brutos, mientras los vinculados a la licitación para la recolección de basura bordeará los $500.000. Además, "tenemos una farmacia municipal que atiende a 15.000 personas", finalizó.