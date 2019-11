Alessandri sobre Recoleta: 'Ojalá se inscriban los capuchas y todos los que no quieren clases'

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió en entrevista telefónica con Ciudadano ADN al anuncio de su símil de Recoleta, Daniel Jadue, de permitir que los alumnos del Instituto Nacional terminen el año escolar en esa comuna.

"Yo lo encuentro un oportunismo del porte de un buque", señaló enfático. "Esto más que nada es un voladero de luces, una pantalla, que no tiene ningún reconocimiento oficial", dijo, agregando que "ojalá me hubiera llamado el alcalde Jadue en estos tres años en que intentamos ordenar el sistema educacional".

Alessandri sostuvo que "los alumnos a través de las plataformas web pueden terminar el año", justificando su decisión de cerrar anticipadamente el año escolar en el emblemático establecimiento porque "tenemos antecedentes claros de que podrían continuar con la violencia y podría terminar un alumno o profesor herido. Habían rociado con bencina a un profesor, quemado el emblema del colegio".

"Me llama mucho la atención que el presidente del centro de alumnos ahora diga que quiere clases cuando nunca lo he visto condenar esos hechos", criticó Alessandri, relatando que "ellos se comprometieron a resguardar el establecimiento y nosotros a arreglar el colegio, pero ellos no cumplieron. Firmamos el acuerdo, nos dimos la mano y dos días después habían bombas molotov".

El jefe comunal aclaró que la oferta de Jadue "es con fines políticos porque educacionales cero, no sé si van a hacer un adoctrinamiento y van a leer a Marx o a Gramsci", y comentó que su comuna "en las pruebas estandarizadas, a Recoleta le gana en todo".

También aseguró que "ninguna otra administración había invertido tanto en el Instituto Nacional", enfatizando que "quieren ocupar a este establecimiento como un botín político y eso es lo que ha perjudicado a la educación pública".

"Lo de Recoleta es un canto de sirenas de un alcalde comunista secundado por concejales comunistas", insistió. "Salvo el adoctrinamiento, no les va a servir mucho. Ojalá que en Recoleta se inscriban los capuchas, los overoles blancos y todos los que no quieren clases".

Alessandri también se refirió a la consulta ciudadana que varios municipios del país realizarán el próximo 7 y 8 de diciembre, indicando que "estoy a favor, creo que es bueno que se haga, los municipios somos los que estamos mejor parados. En terreno la gente me pide más seguridad, terminar con el microtráfico, ordenar a la población migrante. Yo aprovecharía la instancia para preguntar de temas ciudadanos y también del tema constitucional", dijo, finalizando con un llamado a que los residentes de su comuna no saquen la basura durante la jornada de hoy, porque "Santiago es el único municipio de Chile donde los funcionarios de aseo son municipales y están en paro".