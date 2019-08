Alejandro Guillier: 'Si no nos ponemos de acuerdo, vamos a perder las próximas elecciones'

Poco más de dos años restan para que Chile viva un nuevo período de elecciones presidenciales, instancia donde se conocerá al nuevo mandatario para el país de cara al ciclo 2022-2026.

Uno de ellos podría ser el senador independiente y excandidato presidencial Alejandro Guillier, quien perdió en las pasadas elecciones ante el hoy Presidente, Sebastián Piñera: "necesitamos un gran acuerdo programático para forjar una alianza social y política que le dé a Chile respuestas a sus problemas reales", comentó en conversación con La Tercera.

"Esa misma convocatoria definirá el marco de quienes quieran pertenecer a esta coalición. Resuelto eso, debemos acordar un mecanismo de primarias abiertas y amplias para que la ciudadanía elija a sus candidatos y enfrentar unidos los próximos comicios", agregó el senador por Antofagasta.

Respecto a la misión que tiene la centro-izquierda para derrotar a sus rivales, Guillier aseveró que: "debemos enfrentar las elecciones unidos con todos los que confluyan en ese gran acuerdo programático previo que debemos promover. No es el momento de darse lujos: si en la oposición no nos ponemos de acuerdo, no nos unimos, vamos a perder las próximas elecciones".

"No nos puede pasar lo que sucede hoy en España, donde la centroizquierda es mayoría social y política, pero no son capaces de ofrecer gobernabilidad. Sobre todo, porque el próximo año, en octubre, se definirá el futuro presidencial; el bloque que gane las elecciones a gobernadores, alcaldes y concejales, tiene el camino directo a La Moneda", complementó Guillier.