Alejandro Guillier: 'Si cayera el Presidente, cae el Congreso. Aquí nos vamos todos para la casa'

El senador Alejandro Guillier definió la crisis que actualmente vive Chile como "una acumulación de promesas incumplidas, de injusticia, de arbitrariedad y de abusos con la ley en la mano", ejemplificando con la protesta contra el tag, abriendo su conversación en el Ciudadano ADN.

Respecto a que si este estallido social hubiese ocurrido en su eventual gobierno, el también excandidato a la presidencia admitió que sí habría sucedido, pero que "habríamos reaccionado mucho más rápido".

Respecto a la postura, y a un eventual "mea culpa" de la oposición en este contexto, piensa que el sector "no termina de entender la magnitud de la crisis" y que en el Senado se instala un punto de vista que no es el suyo.

"Se está instalando un intento de negociar entre el parlamento y los partidos con el gobierno la conducción de esta crisis, cómo retoman el control del país", en circunstancias en que "este movimiento ciudadano no responde ni al gobierno ni la oposición y cuestiona a ambos. Tenemos una crisis de legitimidad", expresó, llamando a recurrir al mundo social.

Contando que en un encuentro regionalista hace algunas semanas se elaboró un documento que el Presidente no ha contestado, Guillier cuestionó los llamados a la normalidad. "¡Qué normalidad!, si la gente está hasta el cuello con esa normalidad".

Sobre a lo que podría pasar en La Moneda, apostó por un urgente cambio de gabinete y por abrir el tema a la ciudadanía. "Cuando el ministro del Interior dice que no tiene ninguna responsabilidad política con lo ocurrido, con 19 muertos a la fecha, con el país paralizado semana y media, con los niveles de violencia que no veíamos, con los militares en las calles, quiere decir que es un irresponsable y un desleal porque está endosándole la responsabilidad al jefe militar de la plaza o al Presidente de la República", dijo, añadiendo que no ha tenido "los cojones de hacer una autocrítica".

"No es lo mismo salir a controlar una protesta ciudadana espontánea que salir a una guerra, si el nivel de irresponsabilidad y falta de conducción ha sido brutal", declaró.

Apuntando a la responsabilidad de Piñera, a que entregue señales reales y que la política realice una autocrítica, Guillier fue claro en vaticinar qué pasaría en el caso de una acusación constitucional. "Si cayera el Presidente, cae el Congreso. Aquí nos vamos todos para la casa. La crisis de legitimidad también nos toca a nosotros", indicó.