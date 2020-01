Aldo Valle y tercera PSU: 'Es evidente que se trata de una solución de emergencia'

Una tercera Prueba de Selección Universitaria (PSU) confirmó el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) para este 4 y 5 de febrero.

El vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, reconoció en ADN Hoy que es una solución de emergencia, y sobre la prueba de Historia, precisó que se ampliará hasta un 20% el sistema de admisión especial en las universidades.

"Es evidente que se trata de una solución de emergencia, básicamente inspirada por el propósito del CRUCh y del Demre, de no dejar en la indefensión a quienes por razones no solo ajenas, sino que contrarias a su voluntad, no pudieron el día 27 rendir las pruebas de Matemáticas y Lenguaje, que son pruebas obligatorias, y que por lo mismo tienen un carácter fundamental para participar del proceso de admisión 2020", sostuvo.

Asimismo, detalló que se ampliará "un 5% adicional al 15% de ingreso especial" en las universidades para abrir cupos adicionales en las carreras que ponderaban Historia.