Alcaldesa de la Pintana sobre aporte millonario de Las Condes: 'Fue idea exclusiva de Lavín'

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, habló este jueves con la ADN sobre cómo ha afectado a su comuna la grave crisis social que se ha desatado en el país durante la última semana, sumando ya seis días de Toque de Queda en la capital.

Al respecto, la edil comenzó diciendo que "ha sido compleja la situación porque tenemos dos supermercados y los dos fueron saqueados, también otros mercados mayoristas, que también fueron saqueados, les prendieron fuego y murieron dos personas. Una de ellas una persona de 74 años con alzheimer que salió a comprar el pan y no andaba robando".

"A parte de la pérdida material, creo que lo más trágico es la pérdida de la vida humana, independiente de la causa. Esto nunca debió haber existido y eso es lo que duele en el país, aparte que nosotros hemos perdido el poco comercio que tenemos, además, los cajeros automáticos sólo están en los supermercados. Pero lo más doloroso es perder personas, porque nos ponemos en el lugar de las familias y duele muchísimo", agregó.

En esa línea, la autoridad produndizó en el tema. "Siento que nunca hemos estado en guerra, sólo tenemos distintas formas de ver la vida y caminar por caminos distintos. Primero tenemos que reconocer que esta crisis existe, ya que se aguantó por 46 años una crisis política y social. La primera dama ha dicho que hay que compartir los privilegios y eso no sucede en el país, por lo tanto el mensaje presidencial que uno espera es eso, que Chile comparta y los que tienen más den más. Hoy face falta un cambio radical y no preocuparse sólo de los saqueos, que duele perderlo todo, pero también hay que preocuparse del fondo y creo que hace falta hablar de asamblea constituyente, del cambio del modelo neoliberal, que no puede seguir. En el caso de La Pintana, el 53% gana menos de 400 mil pesos".

¿Aporte de la comuna de Las Condes de mil millones de pesos? "El alcalde Joaquín Lavín visitó la Pintana en noviembre de 2018, vino a aconocer el teatro y que acá vivía gente de Las Condes antes. Estuvo con los adultos mayores de la comuna, volvimos a reunirnos en junio de este año y él me dijo que había la posibilidad de un futuro próximo de contar con este apoyo financiero y que había que trabajar el tema, pero fue idea exclusiva del alcalde Lavín. Así que lo agradezco muchísimo", cerró.