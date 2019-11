Alcaldesa de Codegua: 'En mi comuna tenemos la misma necesidad que Vitacura y Las Condes'

En Codegua "la gente se ha manifestado de manera pacífica, sin ningún desmán", según contó su alcaldesa, Ana María Silva, en entrevista telefónica con Ciudadano ADN. Incluso, aseguró que "yo los he acompañado en varias marchas porque estoy de acuerdo con las demandas".

Demandas que, para la edil, deben considerar el aumento los ingresos de los municipios para hacerlos más equitativos a nivel nacional. "Yo gasto al año 38.000 pesos por persona. En Vitacura tienen 1.150.000. Y la misma necesidad que tienen en Vitacura y Las Condes la tienen los habitantes de mi comuna", sostuvo.

Una comuna en la que, además de sufrir los problemas específicos de una economía en base a trabajos temporeros, "no estamos ajenos a lo que vive el resto del país". "Hay gente que vive con menos de 100.000 pesos, la pensión básica solidaria. Para la gente que se dializa, el Estado garantiza 800.000 pesos, y los licitan a clínicas privadas. 300.000 es para atender a las personas, lo demás es para la clínica. ¿Y qué tiene que hacer el municipio? Trasladar a la gente para allá. ¿Por qué el Estado no invierte y hace clínicas de diálisis?", se preguntó la alcaldesa. "Estamos en un Estado subsidiario, no solidario, que ha ido privatizando la salud. La gente dializada tiene que salir a las 7 de la mañana y llega a las 9 de la noche".

Del mismo modo, al no haber alcantarillado en todos los sectores de la comuna, "tú tienes que llegar donde está el agua, no el agua donde estás tú. Tenemos (el municipio) que comprar el tanque y llevarle el agua en camiones aljibe. Cuando hice alcantarillas, trabajamos para hacerle clientes a las empresas privadas. Pucha que está mal pelado el chancho", relató la autoridad.

Una de sus propuestas para solucionar esta serie de problemas es "un per cápita por ciudadano, así como en salud. Si yo tuve la desdicha de nacer en Navidad no puedo adherirme a Vitacura, ¿por qué sus comunas aledañas tienen acceso a lindos parques, plazas, buena seguridad pública? Yo tengo la nada para invertir", sostuvo.

"Mientras en la Región Metropolitana tienen para comprar drones, nosotros tenemos que concursar a fondos. Hemos quedado con los máximos puntajes y se los dan a comunas de gobierno", expresó, a propósito de otro de los problemas que afectan a su comuna: la delincuencia y el microtráfico. "Piñera decía 'delincuentes se les acabó la fiesta'. ¿Ustedes creen que la seguridad pública es concursable?", expresó Silva, quien fue ella misma víctima de un violento robo en su domicilio particular. "Me dijeron 'pero alcaldesa, la reja de su casa está muy baja, tiene que poner cámaras'. ¿Pero por qué tengo que vivir encerrada? Ellos tienen que hacer bien la pega".

"Son 30 años de frustración", finalizó expresando, y recordando cuando "casi lloré en la Cámara de Diputados poniéndole rostro a este problema social. Tengo la fortuna de tener un cargo en donde yo puedo ayudar a la gente, pero todos los días la gente se me acerca y me dice 'sabe alcaldesa, estoy enferma, mi hijo está enfermo, tengo que hacer un bingo'. Eso es impresentable en un país que se dice casi desarrollado".