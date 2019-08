Alcaldesa de Antofagasta y la migración: 'Tenemos un problema social interno bastante complejo'

Según el INE, Antofagasta es la segunda comuna de Chile con mayor población migrante. La ciudad cuenta con 52.954 personas extranjeras y para su alcaldesa, Karen Rojo, es fundamental solucionar pronto los problemas sociales que este número genera.

“No sacamos nada con preocuparnos de cerrar las puertas en la frontera si tenemos un problema social interno bastante complejo”, dijo en Mediodía en ADN y abogó por “algo que legalmente permita darle tranquilidad a la gente que viene buscando oportunidades”.

“Los municipios hemos tratado de avanzar para darles los servicios básicos, porque no puedes decirle no a la salud, no a la educación”, agregó.

Rojo detalló que en su comuna existen 16 mil personas viviendo en campamentos, el 70 % de ellas migrantes. “No estamos dando el ancho”, dijo.

La autoridad propuso “una ley clara que mandate a los organismos que se tienen que hacer cargo de la migración” para que colaboren con las municipalidades para “ir subsanando esas primeras necesidades de los extranjeros”, como, por ejemplo, sacar la cédula de identidad.